Flucht mit Firmenwagen: Täter versucht Polizisten zu überfahren

In der Nacht zum 21. August brach ein 42-jähriger Tscheche in das Mitarbeiterhaus eines Hotels in Tux ein. Dort entwendete er aus der Parkgarage ein hochwertiges E-Mountainbike. Anschließend lud er es in ein Firmenfahrzeug des Hotels. In weiterer Folge nahm der Mann das Firmenfahrzeug mit einem widerrechtlich erlangten Schlüssel in Betrieb und fuhr damit talauswärts. Nach Bekanntwerden der Tat konnte das gestohlene Auto noch am 21. August durch Beamte des LKA Tirol im Zuge einer Fahndung in Reutte lokalisiert werden.

Festnahme in Bichlbach

Eine Polizeistreife des Bezirks Reutte versuchte das Auto anzuhalten, wobei der Tscheche jedoch die Anhaltezeichen missachtete und auf die Polizisten zufuhr. Um nicht erfasst zu werden, musste ein Beamter letztlich zur Seite springen. Gegen 13.40 Uhr konnte der Verdächtige schließlich bei einer Straßensperre auf der B179 im Gemeindegebiet von Bichlbach angehalten und festgenommen werden. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck noch am Abend in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.