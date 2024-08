Im September: 3. KÃ¤rntner Winzerfest findet in Klagenfurt statt

Veröffentlicht am 22. August 2024, 07:07 / ©Canva Montage

Heuer findet bereits zum dritten Mal das „Kärntner Winzerfest“ in der Osterwitzgasse in Klagenfurt am Wörthersee statt. Neun ausgezeichnete Kärntner Winzer präsentieren von 5. September bis 7. September ihre Weine.

Die neun Kärntner Winzer: Burgwein Laßnig

lenzbauer.wine

Weingut Hribernig

Weingut Hudelist

Weingut Karnburg – Kegley & Lexer

Stadtwinzer Klagenfurt

Sternberg Weingut Egger

Vinum Carinthiae

Weinwerkstatt Passegger

Kulinarik und Live-Musik

Die Kulinarik kommt bei diesem Fest ebenfalls nicht zu kurz. Es gibt Fischsuppe, Pinsa Romana, Kärntner Kasnudel und vieles mehr. Auch für Live-Musik wurde gesorgt, denn die drei Geschwister Scharf spielen „ausgsteckt“ also ohne Verstärker.