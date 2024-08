„Dichter, schwarzer Rauch“: Feuerwehreinsatz bei Brand in Lagerhalle

Am Mittwochabend kam es zu einem Brand bei einer Lagerhalle in Schwechat.

„Laut Melder soll es aus einer Heizung in einem Büro im ersten Stock rauchen. Bei der Erkundung stellte sich allerdings heraus, dass es in einem Lagerraum unterhalb zu einem Brand gekommen war und dieser bereits mit dichtem, schwarzem Rauch gefüllt ist. Sofort wurde eine Löschleitung in das Objekt gelegt, zwei Atemschutztrupps entsendet sowie die Alarmstufe erhöht und die Freiwillige Feuerwehr Schwechat-Rannersdorf nachalarmiert“, heißt es in einer Aussendung der FF Schwechat.

Keine Verletzten

Der Brand konnte rasch von den Feuerwehrleuten gelöscht werden. Während der Löscharbeiten wurde das Objekt geräumt und alle Räume kontrolliert. Abschließend wurden die Räumlichkeiten rauchfrei gemacht. Zusätzlich wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr während des laufenden Brandeinsatzes zu einer Person in Aufzug gerufen. Ein Teil der Mannschaft wurde abgezogen und bewältigte den Routineeinsatz binnen weniger Minuten. Die Brandursache ist unbekannt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Bei dem Zwischenfall wurde keine Person verletzt. Rund drei Stunden später konnten sämtliche Lösch- und Aufräumarbeiten abgeschlossen werden.