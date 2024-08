800 Jahre St. Veit an der Glan: Herzogstadt feiert JubilÃ¤um

Aus dem Jahr 1224 ist eine Urkunde erhalten, in der der Kärntner Herzog Bernhard II. St. Veit an der Glan erstmals als Stadt bezeichnen lässt. Am 23. August wird um 18 Uhr im St. Veiter Rathaushof eine große Feier anlässlich „800 Jahre St. Veit an der Glan als Stadt“ veranstaltet. Gleichzeitig wird dazu eine Jubiläumsausstellung eröffnet.

Große Jubiläumsausstellung zu St. Veit als Stadt

Ein digitales Faksimile der Urkunde von 1224 inklusive Übersetzung sowie eines des ältesten Stadtsiegel von 1281 und ein Zeugnis des Stadtrechtes von 1308 bilden die Highlights der Ausstellung, die sich den Anfängen von St. Veit an der Glan als Stadt widmet. Sie richtet sich sowohl an geschichtsinteressierte St. Veiterinnen und St. Veiter als auch an Besucher der Herzogstadt, die mehr über die Entstehungszeit von St. Veit als urbanes Zentrum im Herzogtum Kärnten erfahren möchten und wird im Rahmen der großen Jubiläumsfeier eröffnet.

Geschichtsträchtiger Abend bei freiem Eintritt

Nach Begrüßungsworten von Bürgermeister Martin Kulmer wird der Historiker Martin Stermitz, Leiter der Abteilung Landesgeschichte im kärntnen.museum und des Wappensaals im Landhaus Klagenfurt, einen Vortrag zur Stadtwerdung St. Veits im 13. Jahrhundert halten. Im Anschluss besteht die Gelegenheit, gemeinsam die Ausstellung in der Rathausgalerie zu besichtigen. „Die Bevölkerung ist bei freiem Eintritt herzlich eingeladen, mit dabei zu sein“, macht Bürgermeister Kulmer Lust auf einen geschichtsträchtigen Freitagabend. Die Ausstellung kann bis Ende 2024 in der Rathausgalerie besichtigt werden.