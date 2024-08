Bein eingeklemmt: 61-Jähriger verletzt sich bei Forstarbeiten

Gestern Nachmittag, am 21. August führte ein 61-jähriger Einheimischer in Maria Alm im Pinzgau in seinem eigenen Waldstück alleine Forstarbeiten durch. Als er einen Baum mit der Seilwinde wegziehen wollte, rutschte er aufgrund des aufgeweichten Bodens aus und geriet mit dem linken Bein unter den Baumstamm. Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er konnte noch selbstständig die Rettung verständigen. Der 61-Jährige wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Maria Alm geborgen und mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zell am See geflogen.