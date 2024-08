Zwei Alkolenker bei Schwerverkehrskontrolle aufgeklatscht

Veröffentlicht am 22. August 2024, 07:54 / ©BMI/KK

Am 21. August führte die Polizei zwischen 8 Uhr und 18.30 Uhr auf der A10 Tauernautobahn, Fahrtrichtung Villach, beim Verkehrskontrollplatz Kuchl Schwerverkehrskontrollen durch.

Dabei wurde einem 43-jährigen Lenker aus dem Bezirk Zell am See eines mit Rundholz beladenen Sattelzuges mit österreichischer Zulassung die Weiterfahrt untersagt. Bei der Verwiegung des gesamten Gespanns wurde ein zulässiges Gesamtgewicht von über 46 Tonnen anstatt der erlaubten 44 Tonnen festgestellt. Der 43-Jährige wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.

Alkolenker wird aus dem Verkehr gezogen

Im Zuge dieser Kontrollen wurde gegen 18 Uhr auch der 39-jährige Lenker eines Klein-LKW einer Kontrolle unterzogen und ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab bei dem 39-Jährigen aus dem Bezirk Zell am See einen Wert von 2,06 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen. Er wird der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht.

Mann fährt Schlangenlinien

In den Abendstunden wurde ein 42-jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit seinem Auto im Gemeindegebiet von Bischofshofen von der Polizei angehalten, da er durch seine Fahrweise, Fahren in Schlangenlinien, aufgefallen war. Ein durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von 2,68 Promille. Der 42-Jährige aus dem Bezirk Sankt Johann im Pongau verweigerte den Alkomattest. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.