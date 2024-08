„Johns Sternenbank eingeweiht“: ein Ort des Trostes und der Hoffnung

„Arnoldstein setzt mit dieser Sternenbank ein starkes Zeichen dafür, dass Betroffene auch hier nicht allein sind“, so James Philip Platzer, der bei der Einweihung der Gedenkbank seinen Bruder und Initiator John Patrick Platzer vertrat. Die Bank steht nun vor dem alten Museum am Klosterweg, in unmittelbarer Nähe zur historischen Klosterruine, einem bedeutenden kulturellen Ort der Region. Bei der Einweihung waren neben James Philip Platzer auch Wandelstern-Obfrau Bernadette Hartl, Bürgermeister Reinhard Antolitsch, Vizebürgermeister Karl Zußner und Nadine Brenndörfer, Obfrau des Vereins Kinderfreunde, anwesend.

Ein starkes Zeichen, dass Betroffene nicht alleine sind

James Philip Platzer, der seinen Bruder John Patrick Platzer, Präsident von „Soldaten mit Herz“ und Vater der „Johns Sternenbank“-Initiative, aufgrund dessen gesundheitlicher Verhinderung vertrat, sprach ergriffen über die Bedeutung der Sternenbank für die Gemeinde Arnoldstein: „Es berührt mich zutiefst zu erleben, wie sich dieses Projekt in immer mehr Gemeinden verankert. Arnoldstein setzt mit dieser Sternenbank ein starkes Zeichen dafür, dass Betroffene auch hier nicht allein sind. Diese Bank soll ein Ort der Hoffnung sein und Trost schenken, wenn Worte nicht mehr ausreichen.“

Ort der Hoffnung

Bürgermeister Reinhard Antolitsch hob hervor, wie wichtig es ist, solche Projekte in der Gemeinde zu unterstützen: „Dieses Projekt ist ein bedeutender Schritt für Arnoldstein. Die Sternenbank zeigt, dass wir als Gemeinschaft füreinander da sind und dass Betroffene in ihrer Trauer nicht allein bleiben. Ich hoffe, dass dieser Ort vielen Menschen Kraft und Halt geben wird.“ Vizebürgermeister Karl Zußner ergänzte: „Die Aufstellung der Sternenbank in Arnoldstein ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir das Thema Sternenkinder nicht verschweigen, sondern offen ansprechen. Ich wünsche mir, dass die Betroffenen hier den Trost finden, den sie benötigen, und dass diese Bank für viele ein Ort des Rückhalts wird.“ Nadine Brenndörfer, Obfrau des Vereins Kinderfreunde, die sich besonders stark für das Projekt in Arnoldstein engagiert hat, zeigte sich tief bewegt: „Es ist mir ein großes Anliegen, dass dieses Projekt in Arnoldstein umgesetzt wurde. Johns Sternenbank ist nicht nur ein Ort des Gedenkens, sondern auch ein Ort der Begegnung und des Austauschs. Ich danke allen, die dazu beigetragen haben, diesen Ort der Hoffnung zu schaffen.“

Initiator der Aktion

John Patrick Platzer, Präsident von „Soldaten mit Herz“, rief die „Johns Sternenbank“ an seinem 35. Geburtstag im Jahr 2023 ins Leben. Diese besonderen Bänke seien mit einer Tafel versehen, auf der ein Gedicht von Platzer eingraviert ist, heißt es in der Presseaussendung der „Soldaten mit Herz“. Zudem befinde sich darauf ein QR-Code, der Betroffene zur Webseite www.mein-sternenkind.net führt. Dort finden sich mittlerweile über 500 Hilfsangebote in ganz Österreich, Südtirol und Liechtenstein und eine interaktive Sternenkarte zeigt den Nutzern die nächstgelegenen Unterstützungsangebote und bietet so eine wertvolle Hilfe für betroffene Familien, heißt es in weiterer Folge.