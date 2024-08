Kontrollen: Apartments ohne Gewerbeberechtigung – Wohnraum gesichert

Veröffentlicht am 22. August 2024, 08:25 / ©robertprax/Pixabay

Heuer im Sommer kontrollierte das Marktamt der Stadt Wien erneut Unterkünfte zur Kurzzeitvermietung auf die Rechtmäßigkeit der Vermietungen. Im Zuge dessen wurden 611 Kontrollen von Kurzzeitvermietungen durchgeführt. Dabei wurden 500 Apartments ohne Gewerbeberechtigung zur Anzeige gebracht. Bei ganzen Apartmenthäusern gab es teilweise keine Notausgangssituation für die Gäste. Diese wurden somit mit Gefahr im Verzug betrieben und deshalb gab es insgesamt fünf Anzeigen an die zuständige Behörde. Insgesamt mussten 2085 Fremdenbetten auf ganz Wien verteilt beanstandet werden.

Kurzzeitvermietung entzieht notwendigen Wohnraum

„Durch Kurzzeitvermietung wird dem Wohnungsmarkt notwendiger Wohnraum entzogen. Zum Wohle der Bewohner der Stadt Wien hat das Marktamt hier diesen Schwerpunkt gesetzt“, erklärte Marktamtsdirektor Andreas Kutheil. Die Anzahl unbefugter Gewerbeausübung bei der Vermietung von Wohnungen ist gestiegen. Deshalb werden in Zukunft werden noch mehr Kontrollen durchgeführt.

Strengere Regeln seit Juli

Seit dem 1. Juli 2024 gelten auch nach der Wiener Bauordnung strengere Regeln. Kurzzeitvermietungen können nach der Bauordnung, nur als häuslicher Nebenerwerb für 90 Tage im Jahr erfolgen. Das gewerbliche Vermieten von Wohnungen ist jetzt in der ganzen Stadt grundsätzlich verboten, nicht nur in den Wohnzonen. Wer als gewerblicher Vermieter seine Wohnungen zur Kurzzeitvermietung anbieten möchte, muss um eine Ausnahmegenehmigung bei der Baubehörde ansuchen. Vor diesem Hintergrund werden von der Baubehörde und dem Marktamt in enger Kooperation die jeweiligen Anforderungen aus dem Baurecht wie aus dem Gewerberecht streng kontrolliert.