Schwer verletzt: Motorradfahrer (83) prallt gegen Auto

Veröffentlicht am 22. August 2024, 08:34 / ©Thomas Kaiser

Eine 51-jährige Frau aus dem Bezirk Tulln lenkte am Mittwoch, dem 21. August, gegen 17.40 Uhr, ein Auto auf der B14 in Maria Gugging. Als sie zum Linkseinbiegen auf die alte Hauptstraße abbremste, prallte ein nachkommender Motorradfahrer gegen das Heck des Autos. Der Motorradfahrer, ein 83-jähriger Mann aus dem Bezirk Tulln, stürzte und zog sich dabei Verletzungen schweren Grades zu. Der 83-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 in das Traumazentrum Wien Meidling geflogen. Die Autofahrerin blieb dabei unverletzt.