Bundesforste kaufen große Naturfläche am Kärntner Weißensee

Am höchstgelegenen Badesee der Alpen wurden knapp 15.000 Quadratmeter für die öffentliche Hand gesichert, wie die Bundesforste am Dienstag mitteilten. Es handelt sich um ein Gebiet zwischen See und Naggler Landesstraße, das in unmittelbarer Nähe zum Landschaftsschutzgebiet Weißensee und zu ausgewiesenen Naturschutzflächen liegt.

Landwirtschaftliche Nutzung

Die Fläche wurde aus Privatbesitz erworben und setzt sich aus mehreren Grundstücken zusammen. Die Wiesen entlang der Landesstraße sollen auch in den kommenden Jahren noch landwirtschaftlich extensiv genutzt werden. Rund ein Drittel der sichelförmigen Liegenschaft ist im nördlichen, seenahen Teil mit einem kleinen Wald sowie mit Sträuchern bewachsen. Ebenso auf der Fläche verläuft der Naggler Mühlbach, der dort in den Weißensee mündet.

Schutz und Erhaltung der Natur

Bei der Fläche am Weißensee geht es in erster Linie um die „Sicherung der Naturfläche für die Öffentlichkeit und um den Schutz und die Erhaltung der Natur sowie ökologisch wertvollen Lebensräume, vor allem entlang des Baches“, hieß es am Dienstag. Die Übergabe ist – vorbehaltlich der Genehmigung durch die Grundverkehrskommission – für Herbst 2024 vorgesehen. Und: Sollte sich am Weißensee eine weitere Gelegenheit ergeben, ein Grundstück aus Privatbesitz für die Republik zu erwerben, würden die Bundesforste diese gerne nutzen. Österreichweit betreuen die Bundesforste insgesamt 74 der größeren Seen (größer als ein Hektar) – darunter etwa den Attersee, Traunsee, Millstätter See und Wörthersee. Dabei gehört ihnen meist nur der Seegrund. Seeufergrundstücke befinden sich nur wenige im Eigentum der Bundesforste. (APA/RED 22.8.2024)