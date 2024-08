Steigende Mietpreise: Wie stark ist Graz davon betroffen?

Eine aktuelle Analyse von Engel & Völkers der Quadratmeterpreise für Mietwohnungen in Österreichs Landeshauptstädten zeigt, dass die Mietpreise und die Nachfrage österreichweit steigen, je nach Region jedoch deutliche Unterschiede aufzeigen. Wien, Innsbruck und Salzburg weisen die höchsten Mietpreise auf, während die Mieten in Klagenfurt, Graz, St. Pölten und Eisenstadt vergleichsweise günstiger sind. Diese regionalen Unterschiede sind auf verschiedene Faktoren wie lokale Wirtschaft, Bevölkerungswachstum und das Angebot an Neubauten zurückzuführen.

„Kontinuierliche Mietpreissteigerungen“ in Graz

Die steirische Landeshauptstadt Graz entwickelte sich in den letzten zehn Jahren zur am schnellsten wachsenden Metropolregion Österreichs und liegt damit knapp hinter Wien und Linz. Das spiegelt sich auch in den Mietpreisen wider: „Insbesondere der Mietwohnungsmarkt in Graz hat in den letzten Jahren kontinuierliche Mietpreissteigerungen erfahren. Preise für 50-60m²-Wohnungen liegen zwischen 10 und 12 EUR/m², in beliebten oder exklusiven Lagen auch höher. Im Vergleich zu anderen österreichischen Städten ist die Mietpreissteigerung noch moderat, aber stetig steigend“, erklärt Jurica Puljic, Geschäftsführer von Engel & Völkers Steiermark. Auch in Graz übersteigt die Nachfrage das Angebot deutlich, was es für Suchende schwierig macht, passende Wohnungen zu finden.

Kleinere bis mittelgroße Wohnungen sind in der Steiermark besonders gefragt

Besonders gefragt sind kleinere bis mittelgroße Wohnungen (Ein- bis Dreizimmerwohnungen) sowie gut angebundene Stadtrandgebiete. Oft sind Wohnungen schon kurz nach der Veröffentlichung vergeben. Trotz verstärkter Investitionen in neue Mietwohnbauprojekte in den letzten Jahren werden diese Bemühungen voraussichtlich nicht ausreichen, um den hohen Bedarf vollständig zu decken, so das Team von Engel & Völkers.