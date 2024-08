Neue Fahrradstation in Wien fördert klimaneutrale Fortbewegung

Seit dem Start im April 2022 wurden fast vier Millionen Kilometer mit den WienMobil Rädern zurückgelegt. Um in Zukunft noch mehr Kilometer abspulen zu können, haben die Wiener Linien gemeinsam mit den Wiener Lokalbahnen eine neue WienMobil Rad-Station im Süden Wiens errichtet. Die Räder sind, gut angebunden an die Station Inzersdorf Lokalbahn der Badner Bahn sowie die Buslinien 65A, 66A und 67B, in der Purkytgasse 13 zu finden.

Maßnahme um Menschen für den Klimaschutz zu gewinnen

„Die neue WienMobil Rad-Station ist ein weiterer kleiner Meilenstein in unserem Bestreben, den Verkehr in Wien nachhaltig und umweltfreundlich zu gestalten“, erklärte Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl. Die neue Station in Inzersdorf bietet Platz für weitere zehn Räder und ist bereits die achte WienMobil Rad-Station in Liesing. Insgesamt gibt es in Wien um die 3.000 Räder an 240 Standorten. Seit 2022 wurden die Räder 1,6 Millionen Mal ausgeliehen. Der Trend steigt auch weiterhin an. Denn alleine im Juli gab es um die 140.000 Ausleihen.

E-Fahrräder für die Stadtentwicklungsgebiete

Neun E-Lastenräder ergänzen das Angebot der WienMobil-Flotte. Diese können in den Stadtentwicklungsgebieten The Marks , Nordbahnhof und Am langen Felde ausgeliehen werden. Das Bikesharing-Angebot ist flächendeckend in allen 23 Bezirken vorhanden und wird zusätzlich temporär bei Events eingesetzt. Ein Teil der Radflotte verfügt über einen Kindersitz, damit auch Kleinkinder mitfahren können.

©Wiener Linien / Simon Wöhrer Von links nach rechts: Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin Wiener Linien; Thomas Gruber, Geschäftsführer der Wiener Lokalbahnen; Gerald Bischof, Bezirksvorsteher von Liesing