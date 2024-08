Kreislaufprobleme: Unfall endet im Bachbett nach Fahrt durch Maisfeld

Am Mittwoch, dem 21. August gegen 22 Uhr lenkte eine 26-jährige Frau ihr Auto in Röthis auf der L63 und kam dabei von der Straße ab. Sie durchquerte in weiterer Folge ein Maisfeld und eine Wiese. Das Auto kam schlussendlich im Bachbett des Ratzbaches zum Stillstand. Andere Verkehrsteilnehmer leisteten sofort Erste-Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Bei der jungen Frau lag weder eine Alkohol- noch eine Suchtgiftbeeinträchtigung vor. Laut ihren Angaben habe sie während der Fahrt Kreislaufprobleme gehabt. Das Auto wurde durch die Feuerwehren Sulz und Rankweil geborgen und in weiterer Folge durch den ÖAMTC abgeschleppt.