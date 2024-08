Nach Feuerdrama in Gleisdorf: Festnahme im Krankenhaus

Nach dem Brandereignis am 17. August in Gleisdorf gibt es nun einen Tatverdächtigen

Am 17. August gerieten ein Wohnhaus und ein Wirtschaftsgebäude in Weiz in Brand. Rund 120 Einsatzkräfte waren vor Ort. Ein 56-jähriger Bewohner des Hauses wurde bei dem Brandgeschehen unbestimmten Grades verletzt und in der Folge vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz geflogen, wo er in künstlichen Tiefschlaf versetzt wurde. Eine weitere Bewohnerin des Hauses, 41 Jahre alt, wurde leicht verletzt, benötigte jedoch keine ärztliche Versorgung.

©Stadtfeuerwehr Weiz Am 17. August kam es zu einem Großeinsatz in Gleisdorf

Es wurde von Brandstiftung ausgegangen

Am Tag darauf wurden durch Beamte des Landeskriminalamtes, in Kooperation der Einsatzbereiche Brand und Tatort, Ermittlungen durchgeführt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde die Ursachenermittlung durch einen Sachverständigen von der Landesstelle für Brandverhütung in Steiermark durchgeführt. Im Zuge dieser konnte festgestellt werden, dass zwei voneinander unabhängige Brandausbruchsstellen vorliegen. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage an den beiden Brandstellen wurde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von einer Brandstiftung ausgegangen.

Mehrere hunderttausend Euro Schaden

„Die weiteren Ermittlungen und Einvernahmen durch das Landeskriminalamt zu den genauen Tatumständen laufen. Ein möglicher Tatverdächtiger konnte bislang noch nicht befragt werden“, informierte die Polizei am 18. August. Durch den Brand entstand ein enormer Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro, da das Wohnhaus einen erheblichen Schaden erlitt und das Wirtschaftsgebäude den Flammen vollkommen zum Opfer fiel.

Festnahme im Krankenhaus

Brandermittlern des Landeskriminalamtes Steiermark gelang es nun, den Tatverdacht der Brandstiftung zu erhärten. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde nun der 56-jährige Verletzte im LKH-Graz festgenommen. Der Verdächtige konnten bislang aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes nicht zum Sachverhalt vernommen werden.

Ermittlungen laufen weiterhin

„Um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden, können derzeit keine näheren Details zum Brandgeschehen veröffentlicht werden“, heißt es heute in einer Aussendung der Polizei. Das Landeskriminalamt Steiermark führt aktuell die Sicherung/Auswertung von Spuren sowie die Befragung/Vernehmung von Zeugen durch. Dass der 56-jährige Bewohner, des in Brand geratenen Wohnhauses als dringend Tatverdächtig gilt, steht derzeit jedoch außer Zweifel. Die 41-jährige Frau und der 56-Jährige dürften sich in einer Beziehung befunden haben.

