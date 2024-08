Zu den Missständen in der Elementarpädagogik: „Eine verheerende Bilanz“

Margit Motschiunig, Stadtparteiobfrau der Grünen Klagenfurt, äußert sich zu aktuellen Medienberichten rum um Personalprobleme im Bereich der Elementarpädagogik: „Alleine in der Stadt Klagenfurt fehlen 30 bis 40 Elementarpädagogen. Eine verheerende Bilanz so kurz vor dem Start des neuen Kindergartenjahres“. Eine Anpassungen des Gehaltsschemas sei nicht automatisch die Lösung für alle bestehenden Probleme in der Kinderbetreuung und höhere Einstiegsgehälter würden zwar attraktivieren den Berufsstart, ändern aber nichts daran, dass der qualitative Ausbau der Kinderbetreuung stocke, heißt es weiter seitens Motschiunig.

Umfassende Neuregelungen

Ein qualitativer Ausbau der Kinderbetreuung würde nämlich wesentlich mehr Ressourcen binden und müsse daher mit umfassenden Neuregelungen einhergehen: „Es braucht nicht nur mehr finanzielle Mittel für mehr Personal und kleinere Gruppen. Es braucht auch mehr Zeit mit den Kindern, um sie individuell fördern zu können. Administrative Anforderungen müssen zu diesem Zweck reduziert bzw. von anderen Stellen abgenommen werden. Und natürlich braucht es gleiche Arbeitsbedingungen für alle Elementarpädagogen – ganz unabhängig vom Träger – um den Berufsstand und auch die Ausbildung nachhaltig auf stabile Beine zu stellen“, so Motschiunig weiter.

Hochwertige Rahmenbedingungen für die Kinderbetreuung

Für Motschiunig ist klar: „Es muss noch an vielen Stellschrauben gedreht werden, um die Personalprobleme in der Kinderbetreuung in den Griff zu bekommen und den qualitativen Ausbau forcieren zu können. Geld allein reicht dafür nicht.“ Vielmehr ginge es darum, den umfassenden Aufgaben und komplexen Herausforderungen in der Kinderbildung mit Ernsthaftigkeit zu begegnen, um hochwertige Rahmenbedingungen für die Kinderbetreuung im Sinne unserer Kleinsten sicherzustellen, heißt es seitens Motschiunig abschließend.