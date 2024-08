Böller-Räuber zerstören Zigaretten-Automaten in Inzing und Haiming

Veröffentlicht am 22. August 2024, 10:52 / ©5 Minuten

Am 22. August 2024, gegen 01.18 Uhr, sprengten bisher unbekannte Täter, vermutlich mit einem Böller, einen Zigaretten-Automaten in der Hauptstraße in Inzing auf, wodurch dieser komplett zerstört wurde. Es entstand ein Sachschaden im unteren, fünfstelligen Eurobetrag. Welche Tabakwaren und ob Bargeld entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Erhebungen zur Ausforschung der unbekannten Täter sind im Gange.

Weiterer Automat aufgesprengt

Ebenfalls gestern, gegen 2 Uhr, wenige Minuten später nach dem ersten Vorfall, sprengten bisher unbekannte Täter, vermutlich wieder mit einem Böller, einen Zigaretten-Automaten in der Kreuzstraße in Haiming auf. Dabei wurde dieser komplett zerstört. Es entstand dadurch ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.