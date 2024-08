Vermisster 83-jähriger Demenzkranker tot im Gebüsch gefunden

Egbert S. ist am 2. August in der Nacht aus einem Pflegeheim in Wiener Neustadt verschwunden. Der 83-Jährige leidet an Demenz, nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe. Nachdem umfangreiche Fahndungsmaßnahmen keinen Erfolg gebracht hatten, wurde öffentlich nach dem 83-jährigem Demenzkranken gesucht.

Egbert wurde Tod aufgefunden

Heute kam die erschütternde Nachricht. In den Abendstunden des 20. August wurde der Vermisste in einem Gebüsch im Stadtgebiet von Wiener Neustadt Tod aufgefunden wurde. Eine Identifikation durch die Kriminalpolizei verlief erfolgreich. Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden.