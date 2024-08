Matteo Wisiol zum ‚Lehrling des Monats‘ in Tirol gekürt

Veröffentlicht am 22. August 2024, 11:21 / ©Land Tirol/Brandhuber

Matteo Wisiol kommt aus Mils bei Hall und absolviert derzeit eine Lehre zum Metalltechniker – Maschinenbautechnik im zweiten Lehrjahr bei der ÖBB-Infrastruktur AG in Innsbruck. Im Rahmen einer Feier bekam er eine Auszeichnung von Arbeits- und Jugendlandesrätin Astrid Mair im Betrieb in Innsbruck überreicht. „Matteo ist einer jener Vorzeige-Lehrlinge, die wir einer breiten Öffentlichkeit vorstellen und denen wir für ihre bisherigen Leistungen und ihr Engagement danken wollen“, lobte Mair den Lehrling. Die Jugend braucht einfach Vorbilder, an denen sie sich orientieren kann. Das Land Tirol ist ein Anliegen, die Jugend und die Eltern über alle Facetten der Lehre aufzuklären und zu informieren.

Vorbildliche Leistungen

Matteo Wisiol hat die erste Fachklasse an der Tiroler Fachberufsschule für Metalltechnik mit ausgezeichnetem Erfolg und alles „Sehr Gut“ im Zeugnis abgeschlossen. Vom Betrieb wurde er besonders für seine Kollegialität und Pünktlichkeit gelobt. Außerdem lernt er steirische Harmonika und Saxophon. Zudem absolvierte er bereits einen Erste-Hilfe-Kurs sowie den Grundlehrgang und die Mannschaftsprüfung der Landesfeuerwehrschule. Matteo ist in seiner Heimatgemeinde Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, der Musikkapelle, der Jugendkapelle und des Trachtenvereins. Zu seinen Hobbys zählt er Skifahren, Schneeschuhwandern, Wandern, Segeln, Radfahren und Klettern.

So wird man Lehrling des Monats

„Die Auszeichnung ‚Lehrling des Monats‘ wird für besondere Leistungen am Arbeitsplatz und in der Berufsschule sowie besonderes gesellschaftliches Engagement vergeben“, erklärte Mair. Über die Auszeichnung entscheidet eine Jury aus VertreterInnen des Landes Tirol, der Wirtschaftskammer Tirol, der Arbeiterkammer Tirol und der Berufsschulen. Der „Lehrling des Jahres“ wird im Folgejahr im Rahmen einer Galanacht aus dem Kreis der zwölf Lehrlinge des Monats gewählt.