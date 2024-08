Klimabonus: Diese Österreicher werden mit weniger Geld „abgespeist“

Bis zu 290 Euro bringt der Klimabonus dieses Jahr – deutlich mehr als noch im Vorjahr. Warum aber „bis zu“? Wie auch letztes Jahr wird der Klimabonus wieder regional gestaffelt ausbezahlt. Das bedeutet, dass viele Österreicher eben nicht 290 Euro bekommen, sondern sich mit weniger zufriedengeben müssen. In diesem Artikel erfahrt ihr, in welchen Gemeinden Österreichs es weniger Geld geben wird und wie viel ihr jeweils bekommt. Ganz unten im Artikel findet ihr dabei die Auflistung der „betroffenen“ Gemeinden nach Bundesländern.

Welche Ausnahmen gibt es bei der Klimabonus-Auszahlungshöhe?

Ist deine Gemeinde nicht dabei, bekommst du theoretisch 290 Euro. Wieso aber theoretisch? Auch in diesem Fall gibt es nämlich Ausnahmen. Eine davon ist eine Neuerung in diesem Jahr. Verdient man nämlich „zu viel“, muss man den Klimabonus versteuern lassen und bekommt in diesen Gemeinden ebenfalls nicht die 290 Euro. Konkret geht es um jene Personen, deren Jahreseinkommen höher als 66.612 Euro ist. Laut Finanzministerium entspricht das einem Bruttoeinkommen von etwa 6.660 Euro pro Monat.

Wer sieht vom Klimabonus keinen Cent?

Ebenfalls weniger Geld gibt es für Kinder und Jugendliche, die noch keine 18 Jahre alt sind. Für sie gibt es die Hälfte des Geldes, in jenen Gemeinden, deren Bewohner 290 Euro bekommen, sind das dann also 145 Euro. Jene Menschen, die weniger als 183 Tage des Jahres ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben, gehen überhaupt ganz leer aus. Ähnlich ergeht es auch Gefängnisinsassen, die mehr als die Hälfte des Jahres im Gefängnis verbracht haben. Mehr dazu hier: 0 statt 290 Euro: Diese Personen sehen vom Klimabonus keinen Cent.

Wie hoch ist der Klimabonus in den Landeshauptstädten?

Vor allem in den Landeshauptstädten müssen die Bewohner auf einiges an Geld verzichten. So bekommt man in allen neun Hauptstädten maximal 195 Euro und damit fast 100 Euro „weniger“. In Teilen Wiens sieht man vom Klimabonus überhaupt nur die Hälfte. Mehr dazu in: Wien und Co.: So hoch fällt der Klimabonus in den Hauptstädten aus. Auf einer Karte hat die „Statistik Austria“ generell graphisch dargestellt, wie viel vom Klimabonus es jeweils in den Gemeinden gibt und die vier Stufen in vier unterschiedliche Farbtöne geteilt.

Vier Stufen der Klimabonus-Auszahlung: Klasse I: Gemeinden urbaner Zentren mit höchstrangiger ÖV-Erschließung – 145 Euro.

Klasse II: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter ÖV-Erschließung – 195 Euro.

Klasse III: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter Basiserschließung, Gemeinden regionaler Zentren mit zumindest guter Basiserschließung und Gemeinden des ländlichen Raumes im Umland von Zentren mit zumindest guter Basiserschließung – 245 Euro.

Klasse IV: Gemeinden des ländlichen Raumes und Gemeinden mit höchstens Basiserschließung – 290 Euro. In welche Stufe deine Region aktuell fällt, siehst du auf dieser Statistik Austria Karte.

Wann wird der Klimabonus 2024 ausbezahlt?

Bereits in wenigen Tagen ist es übrigens so weit, der Klimabonus wird bei Millionen von Österreichern innerhalb kürzester Zeit ausbezahlt. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Klimabonus kommt ab diesem Tag: Schon bald ist das Geld auf euren Konten. Folgend findet ihr nun jene Gemeinden und Städte Österreichs, in denen es generell weniger als 290 Euro für alle Einwohner, die mehr als die Hälfte des Jahres hier verbracht haben, gibt.