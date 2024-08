Verfolgungsjagd durch Wien: Flucht endet für 21-Jährigen in Handschellen

Veröffentlicht am 22. August 2024, 11:44 / ©Kindel Media/Pexels

Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring wurden gestern, am Mittwoch, dem 21. August gegen 5.25 Uhr, aufgrund eines mutmaßlichen Einbruchsdiebstahls im Bereich der Dornbacher Straße alarmiert. An der Einsatzörtlichkeit wurde durch einen Wohnungsbesitzer angegeben, dass er einen unbekannten Mann in seinem Vorzimmer antreffen konnte, der gerade einen Kasten durchwühlte. Der Unbekannte, der sich mutmaßlich durch den Balkon Zutritt verschaffte, ergriff daraufhin durch Wohnungstüre die Flucht. Es wurden keine Gegenstände gestohlen.

Verbindung mit vorherigem Einbruchsversuch

Im Rahmen der Sofortfahndung wurden die eingesetzten Beamten darüber informiert, dass ein Unbekannter im Bereich Alszeile von einem dortigen Bewohner beim Übersteigen eines Gartenzauns beobachtet werden konnte. Auf den Umstand angesprochen, flüchtete der Unbekannte. Hierbei konnte aufgrund der Beschreibung des Tatverdächtigen eine Verbindung zum vorherigen Einbruchsversuch hergestellt werden. Der Mann trug eine Baseball-Kappe, ein weißes T-Shirt sowie einen Stoppelbart und war um die 25 Jahre alt.

Mann auf Balkon gefunden

Im Rahmen der weiteren Fahndung konnte in unmittelbarer Umgebung der Alszeile ein abgelegter Rucksack auf dem Boden sowie ein Mann auf einem Balkon wahrgenommen werden. Im Zuge der Ansprache, ob dieser wisse, wem der Rucksack gehöre oder ob er etwas gesehen hätte, setzte er sich eine Baseball-Kappe auf. Der Herr wurde gebeten, seinen dunklen Pullover anzuheben, wobei ein weißes T-Shirt zum Vorschein kam. Zwecks weiterer Sachverhaltsklärung wurde der Mann ersucht, den Balkon zu verlassen. Hierbei kam dieser der Aufforderung kooperativ nach, verließ diesen jedoch nicht durch die offene Balkontüre,

sondern kletterte von diesem herunter. Zeitgleich betrat die Wohnungsbesitzerin den Balkon, erkundigte sich über den Aufruhr und gab an, den Unbekannten nicht zu kennen.

Nicht geständig

Der 21-jährige Tatverdächtige Ungar wurde vorläufig festgenommen. Im Zuge einer polizeilichen Vernehmung zeigte er sich nicht geständig. Auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft Wien, wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Weitere

Erhebungen laufen.