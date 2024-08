Nächtlicher Brandeinsatz bei Tennishalle in Kindberg: Ursache steht fest

Nachdem es heute Nacht zu einem Brand bei einer Tennishalle in Kindberg kam, steht nun die Ursache fest.

Nachdem es heute Nacht zu einem Brand bei einer Tennishalle in Kindberg kam, steht nun die Ursache fest.

Gegen 23.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer brennenden Tennishalle in Kindberg gerufen. Beim Eintreffen der Polizeistreife stand noch ein kleiner Teil der Außenfassade der Tennishalle in Brand, welcher durch die Polizisten und einem Feuerwehrmann mittels Feuerlöscher gelöscht werden konnte. In weiterer Folge wurde, durch die eingesetzten Feuerwehren, die Tennishalle durchlüftet und weitere Brandherde gelöscht, berichtet die Polizei heute Morgen.

Keine Verletzten, Schadenshöhe unbekannt

„An der Örtlichkeit befinden sich mehrere Tennisplätze sowie eine Tennishalle mit einem kleinen Kaffee. Der Brand dürfte im Außenbereich der Tennishalle bzw. im Sitzbereich im Freien ausgebrochen sein. Es kamen keine Personen zu Schaden, jedoch ist die genaue Schadenshöhe bis dato nicht bekannt“, informierte die Polizei weiter.

Brandursache steht nun fest

Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte eine Zigarette in einem Mistkübel im Bereich der Terrasse den Brand ausgelöst haben.

