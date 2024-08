Erfolgreiche Festnahme: 37-jähriger mutmaßlicher Schlepper verhaftet

Im Zuge hervorragender Ermittlungsarbeit des Landeskriminalamtes Wien, Ermittlungsbereich Menschenhandel und Schlepperei konnte ein 37-jähriger syrischer Staatsangehöriger als mutmaßlicher Schlepper identifiziert werden. In koordinierter Zusammenarbeit mit den schnellen Reaktionskräften der Landespolizeidirektion Niederösterreich konnte er gestern, am 21. August gegen 6 Uhr an seiner Wohnadresse angetroffen und festgenommen werden. Der 37-Jährige agierte als mutmaßlicher Organisator und vermittelte zwischen schleppungswilligen Personen und den Kontaktpersonen am jeweiligen Ort. Weitere Ermittlungen laufen.