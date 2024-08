Verfolgungsjagd durch Favoriten endet mit Festnahme von Jugendlichem (14)

Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt wurden aufgrund eines Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht im Bereich des Schüttauplatzes alarmiert. „Hierbei soll ein Lenker mit seinem KFZ den Zaun eines Schanigartens touchiert haben. Im Verlauf der ersten Sachverhaltserhebung kontaktierte der Vater des 14-jährigen Lenkers telefonisch die Beamten und gab an, dass er diesen mit seinem KFZ verfolge. Dieser reagierte jedoch nicht auf die Handzeichen des Vaters stehen zu bleiben und setzte seine Fahrt fort“, informiert die Polizei in einer Aussendung.

14-Jähriger wurde bei roter Ampel angehalten

In Wien-Favoriten, Endlichergasse/Fischhofgasse, konnte der 14-Jährige bei einer roten Ampel angehalten werden. Der 14-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Es konnte eruiert werden, dass das KFZ gestern in der Nacht in Gänserndorf als gestohlen gemeldet wurde. Im Zuge einer polizeilichen Vernehmung gab der Jugendliche an, dass er die Autoschlüssel von einem Bekannten erhalten habe und gemeinsam mit diesem in das in der Jägerstraße geparkte KFZ einstieg. Nachdem der Bekannte ausgestiegen war, setzte der 14-Jährige die Fahrt alleine fort, suchte seine Wohnadresse auf, verblieb dort eine kurze Weile ehe er erneut das KFZ in Betrieb nahm.

Niemand wurde verletzt

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Weitere Erhebungen laufen. Der 14-Jährige wird mehrfach verwaltungsstrafrechtlich angezeigt.