Sportlich eingekleidete Florianis

"Fit for Fire"

Veröffentlicht am 22. August 2024

„Es ist für die Feuerwehrmitglieder Motivation und Dank zugleich, dass sie fit für ihren freiwilligen Einsatz sind,“ bekräftigt Bürgermeister Walter Zemrosser gemeinsam mit Strutz bei der offiziellen Übergabe. Der Sportstadtrat betonte auch, „dass es besonders bei sportlichen Bewerben zu noch mehr Leistung anspornt, wenn man einheitlich gekleidet ist. Es schweißt zusammen.“

Für sportliche Aktivitäten

Eine hervorragende Gelegenheit, dies unter Beweis zu stellen, bietet der 1. Althofner Stadtlauf am 1. September 2024, heißt es in der Presseaussendung der FF Althofen. Einige Mitglieder der Althofner Wehr werden dort gemeinsam mit Philipp Strutz an den Start gehen. Die Idee und das Design der T-Shirts stammen von Kamerad Kevin Mirnig, heißt es weiter. Bei der Ausgabe der Sport-Shirts durch Kameradschaftsvertreter Wilhelm Mitterdorfer und dem FF-Führungsduo Johann Delsnig und Markus Zuschnig war auch Landesfeuerwehrarzt Dr. Michael Obmann dabei. Dieser zeigte sich erfreut darüber, dass Fitness und Gesundheit bei der FF-Althofen gefördert werden.