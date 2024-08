Jugendliche Fahrraddiebe wollten Schloss auf offener Straße knacken

Veröffentlicht am 22. August 2024, 12:15 / ©5 Minuten/Canva

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wurden gestern, am 21. August gegen 5.15 Uhr aufgrund zweier Männer alarmiert, die an einem E-Fahrrad auf einem Parkplatz hantierten. An

der Einsatzörtlichkeit konnten ein 15-jähriger Syrer und ein 14-jähriger Russe Föderation angetroffen werden. Es konnte eruiert werden, dass diese ein mutmaßlich unversperrtes E-Fahrrad im Bereich der Jägerstraße entwendeten, rund 200 Meter schoben und versuchten dessen Zündschloss auf offener Straße aufzuschließen. Sie versuchten außerdem das sowie das Top-Case aufzubrechen.

Beiden wurden festgenommen

In einem Gebüsch konnten zwei Buttermesser vorgefunden und sichergestellt werden. Bei einem Versuch, das Zündschloss zu manipulieren, soll der Wohnungsschlüssel des 14-Jährigen abgebrochen sein. Beide Jugendlichen wurden festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 15-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Der 14-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Erhebungen laufen.