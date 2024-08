Tag der offenen Tür und Riesenwuzzler-Turnier

Veröffentlicht am 22. August 2024, 12:36 / ©FF Hauptwache Klagenfurt

Wir freuen uns auf den Besuch vieler Bürgerinnen und Bürger am Tag der offenen Tür von 9 Uhr bis 15 Uhr auf dem Gelände der FF Hauptwache Klagenfurt in der Hans-Sachs-Straße 2, heißt es in der Presseaussendung der FF Hauptwache Klagenfurt. „Natürlich kann man sich bei allen Organisationen, sowie auch bei unserer Jugendfeuerwehr informieren, wie man aktiv beitreten kann. Für Livemusik vom „Sattnitz Trio“, sowie reichlich Speis und Trank ist natürlich gesorgt“, sagt Kommandant BR Franz Socher.

Riesenwuzzlerturnier

Das Riesenwuzzlerturnier veranstaltet die FF Hauptwache Klagenfurt in diesem Jahr zum siebten Mal und verbindet es heuer wieder mit einem Tag der offenen Tür. „Jedes Jahr treten hier ca. 20 Mannschaften, von Privatpersonen bis hin zu Krampusvereinen, gegeneinander an, um einen unserer hochwertigen Preise zu gewinnen. Bei uns erhält jeder Teilnehmer, bis hin zum letzten Platz, einen Preis. Eine Mannschaft besteht aus sechs Spielern.“ Die Hauptwache informiert weiters, dass eine Anmeldung per E-Mail erforderlich ist ([email protected]). Spielbeginn ist um 09 Uhr, die Siegerehrung findet ca. um 18 Uhr statt, heißt es abschließend.