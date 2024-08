Endspurt: CityRadeln findet bei METRO-Tour seinen heurigen Abschluss

Zum letzten Mal in dieser Saison findet das CityRadeln am 28. August statt.

Bei den vorangegangenen drei Touren strampelten bereits 1.440 Radfahrer in die Pedale, kurvten auf in Fahrtrichtung autofreien Straßen an so manch Grazer Sehenswürdigkeit vorbei und genossen fröhlich-klingelnd die sportliche Stimmung in der Gemeinschaft. Am 28. August wird das letzte CityRadeln der heurigen Saison stattfinden. Los geht es – in üblicher Manier – am Mariahilferplatz.

Details zur Tour Datum: 28. August 2024

Startzeit: 18 Uhr

Startort: ​​Mariahilferplatz

Streckenlänge: 18 Kilometer Route: Mariahilferplatz – Lendkai – Grieskai – Brückenkopfgasse – Griesplatz – Karlauer Straße – Karlauer Gürtel – Triester Straße – Auf der Tändelwiese – Kapellenstraße – Alte Poststraße – Wagner-Jauregg-Straße – Herta-Fraueneder-Straße – Weblinger Gürtel – Schwarzer Weg – Weblinger Straße – Straßganger Straße – Labestation METRO (bei Kilometer 8,7 km) – Straßganger Straße – Weiberfelderweg – Martinhofstraße – Weblinger Straße – Martinhofstraße – Krottendorfer Straße – Steinbergstraße – Wetzelsdorfer Straße – Reininghausstraße – Alte Poststraße – Köflacher Gasse – Eggenberger Straße – Bahnhofgürtel – Keplerstraße – Keplerbrücke – Lendkai – Mariahilferplatz.

Speis und Trank bei Labestation

An der Labestation in der Weblinger/Straßganger Straße sorgt die METRO mit Speis und Trank für das leibliche Wohl all jener, die sich in den Sattel geschwungen haben, damit sie sich frisch gestärkt auf den weiteren Weg machen können. Polizei, Organisatoren, Tourleiter und Rettungskräfte sind während der gesamten Ausfahrt im Einsatz.

Am 22. September geht es auf die Autobahn

Eine Besonderheit gibt es bei der „Tour de Graz“ am 22. September 2024, dem Europaweiten Autofreien Tag. Start ist um 15 Uhr auf dem Hauptplatz. Auch hier erwartet sowohl Radler als auch Skatereine eine besondere Strecke inklusive eines Abschnitts auf der Autobahn und Verköstigung bei der Energie Steiermark.