Abkühlender Nachwuchs in der Sommerhitze: Pinguin schlüpft erfolgreich

In diesem Sommer stöhnt wieder ganz Österreich unter der Hitze. Trotzdem gibt es erfreulichen Nachwuchs an einem der kühlsten Orte Wiens. Denn im Polarium des Tiergartens Schönbrunn ist am 15. Juli ein Königspinguin-Küken geschlüpft. Nach dem Schlüpfen lebt das Küken noch einige Zeit gut versteckt zwischen den Füßen der Eltern, bis ihm ein wärmendes Dunenkleid gewachsen ist. Jetzt ist es auch für die Besucher des Tiergartens schon gut zu sehen. Mit der ersten Mauser im Alter von rund 10 Monaten bekommt das Küken ein wasserabweisendes Gefieder und unternimmt erste Schwimmversuche.

Zuchterfolg im Polarium

Der Tiergarten Schönbrunn hat mit dem Polarium einen speziellen Lebensraum geschaffen, um die Bedürfnisse dieser Meeresvögel zu erfüllen. Dabei werden die Luft- und Wassertemperaturen im Jahresverlauf an die natürlichen Bedingungen in der Wildbahn angepasst. Durch eine Sandfilter-Anlage im Keller und die temporäre Zugabe von Ozon wird das Wasser stets sauber gehalten und wiederverwendet. Ausgewählte Meeresfische, vor allem Makrelen und Heringe, werden alle zwei Monate als hochwertige Futtermittel geliefert. Eine Maschine erzeugt frisches Eis, das den Tieren in erster Linie als Beschäftigung dient. All das würde aber nicht zu den Zuchterfolgen führen ohne das erfahrene Tierpflegerteam, das sich mit viel Engagement um die Tiere kümmert.