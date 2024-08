Mit dem Kopf gegen die Felswand: 42-jähriger rutschte aus

Veröffentlicht am 22. August 2024, 14:45 / ©5 Minuten

Sie waren für die Tour entsprechend ausgerüstet, heißt es im Polizeibericht. Gegen 17:35 Uhr rutschte der 42-jährige Mann bei einem Felsübergang aus und stürzte ein bis zwei Meter in das Seil. Dabei schlug er mit dem Kopf gegen die Felswand. Laut Polizeibericht der Landespolizeidirektion Kärnten wurde er mit dem Rettungshubschrauber mittels Seilbergung gerettet. Der Verletzungsgrad konnte nicht bestimmt werden, in weiterer Folge wurde der Verletzte nach der Erstversorgung in das UKH Klagenfurt eingeliefert.