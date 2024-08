Sommer-Comeback in der Steiermark: 33 Grad stehen bevor!

Nach den letzten Tagen, an denen immer wieder Regenschauer die Steirer begrüßten und die Temperaturen spürbar abgekühlt sind, steht nun eine Wetterwende bevor. Schon ab morgen, Freitag, klettern die Temperaturen wieder auf bis zu 33 Grad und lassen den Sommer in der Steiermark ein weiteres Mal aufblühen.

Freitag: Sonnenschein pur und Temperaturen über 30 Grad

Schon am Freitag geht es los: „Die Temperaturen steigen auf über 30 Grad an“, so Freidrich Wölfelmaier, Meteorologe der Geosphere Austria, im Gespräch mit 5 Minuten. „Es sind kaum Gewitter zu erwarten,“ beruhigt der Experte. Nur im Westen und in der Obersteiermark könnte es vereinzelt zu Schauern kommen. Trotzdem bleibt der Tag insgesamt stabil, perfekte Bedingungen also für einen sonnigen Start ins Wochenende.

Samstag: Hitzewelle erreicht ihren Höhepunkt

Am Samstag dreht der Sommer nochmal richtig auf: „In der Obersteiermark klettern die Temperaturen auf bis zu 33 Grad, auch im Süden wird es heiß mit 29 bis 32 Grad,“ prognostiziert Wölfelmaier. Und das Beste: Regen? Fehlanzeige! „Es wird am Samstag mit Regen gespart – keine Schauer, auch nicht im Gebirge,“ verspricht der Wetterprofi. Der perfekte Tag also für alle, die noch einmal die Badesachen auspacken wollen.

Sonntag: Etwas Abkühlung und Gewittergefahr

Am Sonntag wird es dann wieder „etwas kühler,“ sagt Wölfelmaier. Die Temperaturen sinken leicht auf 26 bis 27 Grad, doch der Sommer bleibt uns vorerst erhalten. Allerdings warnt der Meteorologe: „Am Nachmittag muss mit Gewittern gerechnet werden, vor allem in der Obersteiermark sowie im Nordwesten.“ Wer also einen Ausflug plant, sollte den Himmel im Auge behalten.