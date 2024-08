Schulstart in der Steiermark: Steirer greifen am tiefsten in die Tasche

Der Schulstart steht vor der Tür, und die Steirer sind bereit, tief in die Tasche zu greifen. Während in Wien, Niederösterreich und Burgenland bereits am 2. September die Schulglocken läuten, beginnt für den Rest des Landes die Schule eine Woche später, nämlich am 9. September.

Steiermark: Vorreiter bei den Schulstart-Ausgaben

Die aktuellen Zahlen des Handelverbandes zeigen, dass die Steiermark zu den großzügigsten Bundesländern zählt. Im Durchschnitt geben die Steirer 105 Euro für den Schulstart aus – mehr als in vielen anderen Regionen Österreichs. Dies liegt deutlich über dem österreichischen Durchschnitt von 97 Euro. Die Kärntner geben gleich viel wie die Steirer aus, was die südlichen Bundesländer zu Spitzenreitern in Sachen Schulstart-Geschenke macht. Im Vergleich dazu liegen die Ausgaben in der Hauptstadt Wien bei 90 Euro.

Beliebte Geschenke: Schreibwaren und Süßes auf dem Siegertreppchen

Das größte Augenmerk liegt auf Schreibwaren, die von jedem dritten Befragten verschenkt werden. Malzeug und (Schul-)Taschen gehören ebenfalls zu den Favoriten. Besonders beliebt sind auch Geldgeschenke sowie Bekleidung und Süßigkeiten. Diese Kategorien erfreuen sich großer Beliebtheit und stehen auf den Wunschlisten ganz oben.

Der Handel profitiert: 220 Millionen Euro Extra-Umsatz

Der Handelsverband hofft auf einen Gesamtumsatz von 220 Millionen Euro durch die Schulstart-Einkäufe. Der stationäre Fachhandel bleibt dabei die erste Wahl der Käufer. Etwa 62 Prozent der Befragten bevorzugen den Einkauf im lokalen Fachgeschäft, gefolgt von Discountern und Supermärkten. Auch Online-Shops spielen eine Rolle, kommen jedoch erst auf den vierten Platz.

Regionale Händler im Aufwind

Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, hebt hervor: „Für die regionalen Händler bedeutet der Schulstart eine wertvolle Gelegenheit. Zwei Drittel der Ausgaben fließen in den stationären Handel, was den Trend zum regionalen Einkauf unterstreicht. Unsere lokalen Geschäfte punkten mit kompetenter Beratung und schneller Verfügbarkeit.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.08.2024 um 15:52 Uhr aktualisiert