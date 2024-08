Klaus Luger tritt zurück: SPÖ-internes Drama um Linzer Bürgermeister

Wie Medien berichten, hat SPÖ-Bundesparteichef Andreas Babler in der Causa Klaus Luger entschlossen gehandelt. Am Donnerstagnachmittag forderte er den Linzer Bürgermeister öffentlich auf, seine Parteifunktionen in der SPÖ Linz sofort niederzulegen. Babler stellte klar, dass in der von ihm geführten Sozialdemokratie für ein solches Verhalten kein Platz sei.

Ich fordere Klaus Luger dazu auf, seine Funktion als Parteivorsitzender der SPÖ Linz mit sofortiger Wirkung zurückzulegen. Andernfalls werde ich in dieser Frage ein Schiedsgerichtsverfahren in Gang setzen. 1/3 pic.twitter.com/DeehG8tcA0 — Andi Babler (@AndiBabler) August 22, 2024

Luger zieht sich aus Parteifunktionen zurück

Nach der deutlichen Aufforderung Bablers kam Luger dem Druck nach und legte seine Parteifunktionen nieder, bleibt jedoch weiterhin Bürgermeister von Linz. Landesrat Michael Lindner bestätigte, dass Luger ab sofort alle parteipolitischen Ämter aufgibt. Die Reaktionen auf diese Entscheidung zeigen, dass die Zukunft des Bürgermeisters weiterhin ungewiss ist. Trotz der Rücktrittsforderung Bablers erhielt Luger zuvor die volle Unterstützung der Linzer SPÖ. Die Stadtpartei hatte dem Bürgermeister, trotz der umstrittenen Weitergabe von Hearing-Fragen, noch am Vortag das Vertrauen ausgesprochen. Dies zeigt die Spannungen innerhalb der Partei, die Bablers Intervention hervorgerufen hat.

Politische Reaktionen auf die Causa

Der Rücktritt Lugers von seinen Parteifunktionen hat auch Reaktionen von anderen Politikern ausgelöst. Die Grünen und die NEOS kritisierten das Verhalten des Bürgermeisters scharf und forderten eine umfassende Aufklärung. Die Glaubwürdigkeit der SPÖ steht nun auf dem Spiel, während Babler bemüht ist, klare Konsequenzen zu ziehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.08.2024 um 16:28 Uhr aktualisiert