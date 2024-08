Frontalcrash mit Bus: Autofahrerin (36) schwer verletzt

In der Gemeinde Frankenmarkt, im Bezirk Vöcklabruck, ereignete sich am Donnerstag, den 22. August 2024, ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 11 Uhr fuhr eine 36-jährige Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck auf der L1281, der Vöcklatal Landesstraße, in Richtung Zell am Moos.

Unfall nach missglücktem Überholmanöver

Nachdem sie ein vor ihr fahrendes Auto überholte, verlor sie beim Wiedereinordnen die Kontrolle über ihren Pkw. Das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus. Der Linienbus, der von einer 57-jährigen Frau aus dem gleichen Bezirk gelenkt wurde, war zum Unfallzeitpunkt leer. Die Buslenkerin erlitt bei dem Aufprall lediglich leichte Verletzungen und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Für die 36-jährige Autofahrerin endete der Unfall deutlich schwerwiegender. Sie erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit einem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.