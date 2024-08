Zweifache Mama missbraucht: Kinder schauten währenddessen Videos

Der Prozess vor dem Wiener Landesgericht beleuchtet einen schockierenden Vorfall: Eine junge Mutter von zwei Kindern im Volksschulalter, wurde nach einer langen Nacht in einem Club in Niederösterreich, gegen 6 Uhr früh, von drei Männern nach Hause gebracht. Nachdem die Frau mehrere Beruhigungstabletten eingenommen hatte, fiel sie daraufhin in einen hilflosen Zustand. In diesem Zustand kam es zu einem Übergriff durch einen der Besucher, während die Kinder der jungen Frau bereits munter waren und auf ihr Frühstück warteten.

Kurioses Verhalten vor Gericht

Der DJ, der sich vor Gericht verantworten musste, gab an, dass er während des Vorfalls das Nasenpiercing des Opfers entleihen wollte. Er behauptete, es sei lediglich zu einem Kuss und zu Berührungen gekommen, die sie jedoch abgewiesen habe. Seine bizarre Erklärung beinhaltete auch, dass er die Kleidung der Frau aus reiner Belustigung entfernte und diese vor seinen Freunden zur Schau stellte.

Der Mann gab den Kindern sein Handy zur Ablenkung

Die Frau, die stark betrunken war, hatte rund zehn Beruhigungstabletten eingenommen. Dies brachte sie in eine völlig wehrlose Lage. Während die Kinder der Frau im Wohnzimmer Videos am Handy schauten, wurde die Mutter im Schlafzimmer von dem DJ missbraucht. Es stellte sich heraus, dass der Mann den Kindern sogar das Handy in die Hände gedrückt hat, damit sie sich damit beschäftigen. Die Ermittlungen bestätigten den Übergriff durch DNA-Spuren und andere Beweise. Vor dem Vorfall hatte der DJ der Frau 100 Euro gegeben, nachdem er ihr zuvor 60 Euro aus der Tasche gestohlen hatte. Dies sollte ihr Vertrauen gewinnen, um sie später nach Hause zu begleiten.

Angeklagter gab am Ende alles zu

Der Angeklagte gestand die Tat am Ende der Verhandlung, was zu einem relativ milden Urteil führte. Er wurde zu 18 Monaten bedingter Haft verurteilt und musste ein Schmerzensgeld von 2500 Euro zahlen, anstelle der geforderten 5000 Euro. Sein Anwalt, Sascha Flatz, zeigte sich mit dem Urteil zufrieden, obwohl die volle Forderung nicht anerkannt wurde, wie die „Krone“ berichtet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.08.2024 um 18:50 Uhr aktualisiert