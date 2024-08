Klagenfurter Stadtmarketing vor dem Aus? „Die Zeiten sind hart genug“

Ende des Jahres läuft der Vertrag zur Basisfinanzierung des Klagenfurter Stadtmarketings (Klamag) aus. Hierbei geht es um 850.000 Euro jährlich, die die Stadt Klagenfurt finanziert. Auch dem Dienstvertrag der Klamag-Geschäftsführerin Inga Horny wurde mit 31. Dezember 2024 eine Frist gesetzt. Bis jetzt kam es aber zu keiner Einigung hinsichtlich der Zukunft des Klagenfurter Stadtmarketings, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Am kommenden Mittwoch, dem 28. August, soll das Klagenfurter Stadtmarketing im Stadtsenat thematisiert werden.

„Es ist der schlechteste Zeitpunkt, über eine Auflösung nachzudenken“

Die Interessensgemeinschaft Innenstadt Klagenfurt (IG Innenstadt) zeigt sich alarmiert über die Überlegungen der Stadtpolitik, das Klagenfurt Marketing fünf Jahre nach seiner Installation wieder einzustampfen. Anmerkung: Vor 2020 wurde die IG Innenstadt mit den Aufgabe des Klagenfurter Stadtmarketings betraut und ist auch jetzt mit 20 Prozent an der Klamag beteiligt. „Die Zeiten sind hart genug, und der Standort Innenstadt steht massiv unter Druck. Nun ist der schlechteste Zeitpunkt, über eine Auflösung des Stadtmarketings nachzudenken“, so Cornelia Hübner, Obfrau der IG Innenstadt.

Viele Erfolge

Seit seiner Gründung vor fünf Jahren habe sich das Klagenfurt Marketing – trotz schwieriger Startbedingungen durch Pandemie und Inflation – als eine fachlich versierte Anlaufstelle etabliert. „Das Klagenfurt Marketing hat viele neue, frequenzsteigernde Veranstaltungen ins Leben gerufen, wie die Drachenjagd, die DonnerSzenen, den After-Work-Markt und viele mehr. Zudem wurde ein funktionierendes und fälschungssicheres Gutschein-System (City 10er) mit knapp 500 beteiligten Betrieben und 5 Millionen verkauften Gutscheinen eingeführt. Diese Maßnahmen haben die Klagenfurter Wirtschaft erheblich gestärkt“, betont Hübner.

Beschluss zur Verlängerung fiel bereits

Die Geschichte zeige, dass das Aus für das Stadtmarketing weitreichende Konsequenzen hätte.

„In den Jahren 2010 bis 2018, als das Stadtmarketing ausgehungert und schließlich eliminiert wurde, gingen 133 Innenstadtbetriebe verloren. Das entspricht einem Verlust von 1,7 Millionen Euro an Kommunalsteuer für die Stadt“, erinnert Hübner. „Dass nun erneut über eine Auflösung diskutiert wird, zeugt vom fehlenden Nachhaltigkeitsbewusstsein der Stadtpolitik.“ Noch im Juni 2024 hatte die Gesellschafterversammlung des Klagenfurt Marketings einstimmig beschlossen, sowohl die Gesellschaft als auch den Geschäftsführer-Vertrag um weitere fünf Jahre zu verlängern. „Beschlüsse dieser Art sind für die Klagenfurter Stadtpolitik offenbar Schall und Rauch“, wird kritisiert.

Zukunft der Innenstadt gefährdet?

„Wer wird künftig den Kümmerer für die Klagenfurter Innenstadt geben, wenn das Stadtmarketing stillgelegt wird?“, fragt Hübner. „Diese Aufgabe hat das Klagenfurt Marketing in den vergangenen fünf Jahren vorbildlich erfüllt.“ Die IG Innenstadt sieht in der aktuellen Diskussion um die Einstellung des Stadtmarketings außerdem ein „rücksichtsloses Drüberfahren“ der Stadtpolitik über die Anliegen der Innenstadt-Unternehmer. „Die Stadt profitiert finanziell enorm von den Betrieben der Innenstadt. Es wäre mehr als legitim, wenn zumindest 1 bis 1,5 Millionen Euro für die Stärkung dieser Wirtschaftsbetriebe durch das Stadtmarketing bereitgestellt würden“, fordert Hübner. Und weiter: „Ohne Stadtmarketing besteht die Gefahr, dass innerstädtische Initiativen und Projekte wieder einzeln subventioniert werden müssen. Das war schon in der Vergangenheit immer ineffizient und teuer. Das Klagenfurt Marketing hat diese Aufgaben koordiniert und effizient umgesetzt – warum sollten wir also auf ein bewährtes System verzichten?“, resümiert Hübner.