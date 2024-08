560 Elli Riehl-Puppen suchen eine neue Bleibe

„Nach 40 Jahren habe ich das Museum nun aus gesundheitlichen Gründen schließen müssen. Die Puppen gehören ja alle der Gemeinde und die wird die Betreuung dann übernehmen“, so Elfriede Berger auf Anfrage von 5 Minuten. Bürgermeister Klaus Glanznig (SPÖ) arbeitet nun mit dem Tourismusverband an einer Lösung, damit die Puppen auch in Zukunft in der Gemeinde wieder besichtigt werden können. „Elli Riehl ist ja Ehrenbürgerin der Gemeinde und hat uns notariell ihre Puppenkinder vererbt. Es ist uns eine Ehre, dafür zu sorgen, dass sie der Öffentlichkeit auch in Zukunft erhalten bleiben“, so Glanznig.

Bürgermeister hofft auf finanzielle Unterstützung

„Ein Teil könnte jetzt im Pilzmuseum, ein Teil in der Gemeinde untergebracht werden“, überlegt der Bürgermeister. Aber er hat noch eine Idee im Hinterkopf: „Wenn sich ein Sponsor finden würde, welcher der Gemeinde da finanziell unter die Arme greifen würde, könnten wir den Puppenkindern von Elli Riehl sogar eine eigene Bleibe einrichten, das wäre natürlich die optimale Lösung“. Heftig spekuliert wird, ob er da an Kathrin Glock gedacht hat, die in der Gemeinde bekanntlich ein Reiterzentrum betreibt? Da hält er sich bedeckt. „Fest steht, jeder Sponsor ist willkommen und könnte sich mit einer guten Tat ein Denkmal setzen,“ ist Glanznig überzeugt.