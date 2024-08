Notbremsung erfolglos: Fußgänger (45) in Floridsdorf von Bim erfasst

Schrecklicher Zusammenstoß in Wien: Straßenbahn kann Kollision trotz Notbremsung nicht verhindern.

Veröffentlicht am 22. August 2024, 19:13 / ©5min.at

In Wien-Floridsdorf ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein dramatischer Unfall. Ein 45-jähriger Fußgänger versuchte, die Brünner Straße im 21. Bezirk zu überqueren, als er die herannahende Straßenbahn übersah. Die Straßenbahn war in Richtung Floridsdorf unterwegs, als es zu dem tragischen Vorfall kam.

Vergebliche Notbremsung des Straßenbahnfahrers

Trotz sofortiger Reaktion und eingeleiteter Notbremsung durch den Bim-Fahrer konnte der Zusammenstoß nicht verhindert werden. Der Fußgänger wurde von der Straßenbahn erfasst und unter dem Fahrzeug eingeklemmt, was zu einem dramatischen Rettungseinsatz führte. Die Wiener Berufsrettung traf kurz nach dem Unfallort ein und konnte den eingeklemmten Mann unter der Straßenbahn befreien.

Bim-Fahrer unter Schock: Schwerverletzter Fußgänger ins Krankenhaus gebracht

Der 45-Jährige wurde noch vor Ort notfallmedizinisch versorgt, bevor er mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Der Straßenbahnfahrer stand nach dem Vorfall unter Schock und wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut. Der Unfall führte zu erheblichen Behinderungen im Straßenbahnverkehr. Die Linien 30 und 31 mussten umgeleitet werden, was zu verlängerten Fahrzeiten und unregelmäßigen Intervallen führte, wie „Heute“ berichtet.