Schnee im August: Hier sind Flocken vom Himmel gefallen

Im August hat es in Kärnten geschneit!

Am Großglockner

Veröffentlicht am 22. August 2024, 19:22 / ©großglockner.at

F√ľr √úberraschung sorgt der Schnee im Hochsommer ‚Äď damit h√§tte wohl kaum einer gerechnet. Die Schneeflocken haben am gestrigen Mittwoch, dem 21. August, nach langem wieder einmal √∂sterreichischen Boden erreicht. Die GeoSphere Austria berichtet: „Der Gro√üglockner war gestern Fr√ľh mit Schnee angezuckert, eine Seltenheit in diesem Sommer. Das letzte Mal war das Anfang Juli der Fall und das n√§chste Mal k√∂nnten von Sonntag auf Montag ein paar Schneeflocken den Glocknergipfel erreichen. Bis dahin geht es hochsommerlich warm bis hei√ü weiter. Auch nach der Kaltfront am Sonntag bzw. auf Montag d√ľrfte sich dahinter rasch das n√§chste Hoch mit hochsommerlichen Temperaturen aufbauen.“