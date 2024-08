Zum Schulstart: VinziMärkte bitten um Sachspenden für Familien in Not

Der Schulbeginn steht vor der Tür und für viele Familien bedeutet das eine finanzielle Belastung. Besonders armutsgefährdete Haushalte sehen sich mit hohen Kosten konfrontiert, wenn es darum geht, ihre Kinder für das neue Schuljahr auszustatten. Um diese Familien zu unterstützen, rufen die VinziMärkte erneut zu Sachspenden auf.

„Hilf uns, um diesen Familien unter die Arme zu greifen“

„Viele unserer Kundinnen kommen vor Schulbeginn auf uns zu und bitten um Unterstützung, da sie mit unerwartet hohen Ausgaben konfrontiert sind. Deshalb wenden wir uns an unsere großzügigen Spenderinnen: Hilf uns, um diesen Familien unter die Arme zu greifen,“ erklärt Sigrid Wimmer, Leiterin des VinziMarkts in Graz.

Kostenexplosion zum Schulstart

In Wien beginnt das Schuljahr am 1. September, während die Schüler in der Steiermark ab dem 9. September wieder in die Schule gehen. Die Kosten summieren sich schnell, Steirer geben im Durchschnitt 105 Euro zum Schulstart aus. Allein für Unterrichtsmaterialien müssen rund 90 Euro eingeplant werden, und falls eine neue Schultasche benötigt wird, kommen nochmals bis zu 100 Euro pro Kind hinzu.

Was besonders benötigt wird: Filz- und Malstifte

Lineale, Geodreiecke

Kleber

Radiergummis

Nach Möglichkeit auch Schultaschen und Schüttelpennale