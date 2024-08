Paragleiter (64) kracht in Traktor und wird von Mähwerk mitgerissen

Ein Paragleitpilot wurde in Bramberg verletzt, nachdem er bei der Landung mit einem Traktor kollidierte.

Zell am See/Salzburg

Am Donnerstag, den 22. August 2024, kam es in Bramberg zu einem tragischen Unfall. Ein 64-jähriger Paragleitpilot verfehlte bei seinem Landeanflug die vorgesehene Fläche. Stattdessen musste der Mann auf ein angrenzendes Feld ausweichen, auf dem ein Landwirt gerade mit Mäharbeiten beschäftigt war.

Kollision mit Traktor

Der erfahrene Paragleiter aus dem Pinzgau kollidierte während des Ausweichmanövers mit einem Traktorgespann, das von einem 45-jährigen Landwirt gesteuert wurde. Bei der Kollision geriet der Pilot mit seinem rechten Bein in das Mähwerk des Traktors. Nach dem Unfall wurde der verletzte Pilot vom Roten Kreuz erstversorgt und ins Tauernklinikum Zell am See gebracht.