Granate aus dem Zweiten Weltkrieg ging in Gmunden in die Luft!

Sicher entschärft: Die Weltkriegsgranate wurde in Obertraun auf fast 2000 Metern Höhe gefunden und vom Entminungsdienst des Bundesheeres kontrolliert gesprengt.

Veröffentlicht am 22. August 2024, 20:02 / ©Pixabay.com

Am Donnerstag, den 22. August 202,4 wurde in Obertraun, im Bezirk Gmunden, eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Entdeckung erfolgte auf etwa 1960 Metern Höhe am Niederen Speikberg während einer Suchaktion nach einer vermissten Person. Ein Mitglied des Bergrettungsdienstes stieß bei dieser Suchaktion auf das gefährliche Relikt.

Spezialkräfte im Einsatz

Nach dem Fund wurde der Entminungsdienst des Bundesheeres alarmiert. Zusammen mit einem sprengstoffkundigen Polizeibeamten und drei Mitgliedern der Alpinpolizei wurden die Experten per Polizeihubschrauber zum Fundort gebracht. Die Granate wog etwa 50 kg und stellte eine erhebliche Gefahr dar.

Kontrollierte Sprengung erfolgreich

Die Spezialisten des Entminungsdienstes bereiteten die Granate sorgfältig für die Sprengung vor. In sicherem Abstand wurde das Kriegsrelikt schließlich kontrolliert gesprengt. Der Einsatz verlief reibungslos und ohne Zwischenfälle, wodurch eine potenzielle Gefahr für Wanderer und Kletterer in der Region erfolgreich abgewendet wurde.