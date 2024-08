Kaltfront in Kärnten kündigt sich an – davor wird es aber wieder heiß

Für den heutigen Donnerstag, 22. August, wurden Temperatur-Höchstwerte zwischen 24 und 28 Grad angesagt. Warm war es ab Mittag allemal und so mancher wird wohl auch ins Schwitzen gekommen sein. Ab morgen, Freitag, 23. August, wird es dann wieder heißer: Bis zu 32 Grad sind bei größtenteils wolkenlosem Himmel und viel Sonne in Aussicht. Von der GeoSphere Austria heißt es dazu: „Am Freitag kommt Kärnten in den Einfluss eines Hochdruckgebietes über dem Mittelmeerraum.“

Bis zu 33 Grad am Samstag

Ähnlich sieht es auch am Samstag aus. Laut Alexander Hedenig von der GeoSphere Austria erwartet uns in Kärnten am Samstag „perfektes Wander- und Badewetter“. Die Temperatur-Maxima bewegen sich wieder zwischen 28 und 33 Grad. „Es wird strahlend sonnig mit kaum Quellwolken. Das Wetter bleibt stabil – auch in den Bergen“, so der Meteorologe im Gespräch mit 5 Minuten. Lediglich der föhnige Südwind könnte für manche unangenehm werden. „Es ist mit Böhen von bis zu 40 km/h zu rechnen. Die Gewitter-Gefahr am Samstag ist aber gleich 0.“

Kaltfront kommt auf Kärnten zu

„Am Sonntag hat es Kärnten mit einer Annäherung einer Kaltfront im Norden zu tun“, so Hedenig. „Am Nachmittag kann es zu Bewölkung kommen, diese bleibt aber harmlos. Bei uns bleibt es mit dem föhnigen Wind stabil und verbreitet trocken.“ Mit Gewitter sei aus derzeitiger Sicht wohl eher nicht zu rechnen. Mit Höchstwerten zwischen 27 und 31 Grad bleibt es also auch am Sonntag hochsommerlich warm in Kärnten. Unbeständiges Wetter und gewittrige Regenschauer erwarten uns dann ab Montag.

Schnee am Großglockner

So viel zur ersten Kaltfront-Prognose. Am Mittwoch, 21. August, hat es in Österreich sogar geschneit! Der Großglockner wurde von dem Schnee leicht angezuckert. Laut der GeoSphere Austria sei das „eine Seltenheit in diesem Sommer.“ Und weiter: „Das letzte Mal war das Anfang Juli der Fall und das nächste Mal könnten von Sonntag auf Montag ein paar Schneeflocken den Glocknergipfel erreichen.“