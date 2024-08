Sonnige Aussichten in Österreich: Höchstwerte erreichen 33 Grad

Veröffentlicht am 22. August 2024, 21:46 / ©Leser

Im Laufe des Nachmittags können sich insbesondere im Bergland ein paar Quellwolken bilden. Allerdings bleibt die Schauerneigung selbst in den Hochgebirgen sehr gering. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd und sorgt für eine angenehme Brise. Die Temperaturen beginnen am Morgen bei frischen 9 bis 17 Grad und steigen am Nachmittag auf sommerliche Höchstwerte von 27 bis 33 Grad, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria.