Sonniger Freitag in Wien: Temperaturen klettern auf 31 Grad

„Durchwegs scheint die Sonne, denn es machen sich allenfalls nur ein paar dünne Wolken bemerkbar“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Bereits am Morgen starten die Temperaturen bei angenehmen 15 Grad, im Laufe des Tages steigen sie kontinuierlich an. Am Nachmittag erreicht das Thermometer Höchstwerte von bis zu 31 Grad.