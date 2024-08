Schwerer Unfall in Tirol: Crash fordert sieben Verletzte

Schwerer Unfall in Prutz, Tirol: Sieben Menschen wurden bei einer Kollision verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Veröffentlicht am 22. August 2024, 22:07 / ©M. Hausegger / Rotes Kreuz Steiermark

Am Donnerstag, dem 22. August 2024, kam es in der Gemeinde Prutz in Tirol zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 83-jährige Frau wollte gegen 17.10 Uhr von der L65 nach links auf die B180 abbiegen. Dabei übersah sie ein herannahendes Auto, das von einem 31-jährigen Mann gelenkt wurde. Dieser konnte trotz Bremsversuch nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Heftige Kollision: Auto prallte gegen querstehendes Fahrzeug

Der Wagen des 31-Jährigen prallte in das bereits quer auf der Fahrbahn stehende Fahrzeug der älteren Dame. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Auto der Frau um die eigene Achse und kam schließlich an der rechten Leitschiene zum Stillstand. Das Fahrzeug des Mannes wurde durch die Kollision über die Gegenfahrbahn geschleudert und landete an der gegenüberliegenden Leitschiene. Bei dem Unfall wurden die 83-jährige Fahrerin sowie ihr 91-jähriger Mitfahrer unbestimmten Grades verletzt. Auch der 31-jährige Unfallgegner und seine vier Mitfahrer im Alter von 17 bis 39 Jahren erlitten teils schwere Verletzungen. Alle Verletzten wurden umgehend ins Krankenhaus nach Zams gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.08.2024 um 22:13 Uhr aktualisiert