Unfall beim Fischen: Bursche (17) trieb im Wasser

Ein 17-jähriger Bursche aus Spittal an der Drau hielt sich am heutigen Donnerstag, dem 22. August, gegen 9.30 Uhr, war bei einem Teich in Spittal an der Drau zum Fischen. „Aus derzeit unbekannter Ursache stürzte er plötzlich im Uferbereich nach vorne auf Böschungssteine, wo er mit dem Kopf aufschlug. In weiterer Folge dürfte er kopfüber in den ca. 1,5 Meter tiefen Teich gefallen sein, wo er mit Oberkörper und Kopf unter Wasser trieb“, heißt es in dem Polizei-Bericht.

Frau rettete Burschen das Leben

Eine zufällig in der Nähe gewesene 48-jährige Frau reagierte sofort und sprang in den Teich. Ihr gelang es den Kopf und den Oberkörper des Burschen aus dem Wasser zu heben. Weitere Personen eilten zu Hilfe und unterstützten die 48-jährige schließlich bei der Rettung des 17-Jährigen aus dem Wasser. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst ins LKH Villach verbracht.