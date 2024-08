Jugendlicher (15) bei Moped-Unfall in die Luft katapultiert

Der junge Villacher kam mit seinem Moped auf der Stockenboier Landesstraße L32, bei einem Baustellenbereich, in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab. Durch einen Schotterhaufen wurde der 15-Jährige laut Polizei in die Luft katapultiert und kam erst nach zirka 30 Metern in einem angrenzenden Bachbett zu liegen. Passanten verständigten die Rettungskräfte und halfen dem Jugendlichen aus dem Bachbett ans Ufer zu kommen. „Der 15-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten, aber vermutlich schweren Grades, vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Spittal/Drau verbracht“, so die Polizei. Wie der 15-Jährige angegeben haben dürfte, kam es aus Unachtsamkeit zu dem Unfall.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.08.2024 um 23:11 Uhr aktualisiert