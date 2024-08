Kletterunfall: Niederösterreicher rutschte auf nassem Felsen aus

Am Donnerstag, dem 22. August 2024, kam es gegen 9.15 Uhr zu einem Alpin-Unfall am Detmolder Grat im Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten. Ein 67-jähriger Mann aus dem Bezirk Scheibbs, Niederösterreich, wollte von der Gießenerhütte über den Klettersteig auf die Hochalmspitze aufsteigen, als er auf einem nassen Felsen ausgerutscht und nach vorne gestürzt sein dürfte. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Glücklicherweise befanden sich andere Bergsteiger in der Nähe, die ihn sofort erstversorgten. Anschließend wurde der Verunglückte von der Bergrettung Lieser-Maltatal und dem Rettungshubschrauber RK1 geborgen und ins Krankenhaus gebracht. Die Bergungsaktion wurde zusätzlich vom Polizeihubschrauber Libelle unterstützt.