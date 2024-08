Mann (71) und Ehefrau (69) nach Frontalcrash in Fahrzeug eingeklemmt

Der 71-jährige italienische Staatasbürger fuhr mit seinem Auto aus einer Grundstückseinfahrt und einer unübersichtlichen Rechtskurve auf die Katschberg Bundesstraße. Der 63-jährige, der in Richtung Gmünd unterwegs war, leitete noch eine Vollbremsung ein, stieß aber trotzdem frontal in die Fahrerseite des italienischen Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des italienischen Staatsbürgers mit dem Heck am Straßenrand in einen dort befindlichen Maschendrahtzaun geschleudert.

In Fahrzeug eingeklemmt

Der 71-jährige Italiener und seine 69-jährige Frau wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von den Feuerwehren aus dem Fahrzeug befreit werden. Die 69-jährige Frau wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt verbracht. Ihr 71-jähriger Gatte wurde vom Rettungshubschrauber RK1 ins LKH Villach verbracht. Der 63-jährige Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau wurde bei dem Verkehrsunfall nur leicht verletzt und benötigte keine ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Einsatz standen, neben den Beamten der PI Gmünd, die FF Eisentratten, Kremsbrücke und Gmünd.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.08.2024 um 07:04 Uhr aktualisiert