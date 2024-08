Auto überschlug sich: Steirer (77) kam von Straße ab

Verkehrsunfall am Madereck: Ein Steirer und seine Beifahrerin wurden verletzt.

Veröffentlicht am 23. August 2024, 06:42 / ©Freiwillige Feuerwehr Untergrossau

Der Leobener und seine Beifahrerin fuhren gegen 16.30 Uhr vom „Madereck“, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, ins Tal. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrzeuglenker von der Straße ab und landete am Dach. Ein nachkommender Mountainbiker bemerkte den Unfall und leistete Erste-Hilfe. Die Rettung transportierte beide Fahrzeuginsassen in das LKH-Hochsteiermark, Standort Bruck/Mur. Der Mann und seine 75-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Polizeiinspektion Breitenau am Hochlantsch geführt.